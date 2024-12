Asociatia care monitorizeaza proiectele de infrastructura mare din Romania: un santier de anvergura din Cluj e una dintre marile dezamagiri intr-un an cu lucrari peste asteptari

Cum arata 2024 din punctul de vedere al constructiei de infrastructura rutiera: asociatia care monitorizeaza proiectele de mare infrastructura spune ca e un scenariu "de vis" la care "abia indrazneam sa ne gandim in previziunile noastre", dar ca un santier de anvergura din Cluj e una dintre marile dezamagiri intr-un an cu lucrari peste asteptari.Este vorba de ciotul de putin peste cinci kilometri de drum expres in Tureni, langa Cluj-Napoca, ce ar urma sa lege autostrada Transilvania de ... citește toată știrea