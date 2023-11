Asociatia care monitorizeaza proiectele mari de infrastructura din Romania monitorizeaza santierul din Cluj al Autostrazii Transilvania, intre Campia Turzii si Chetani, arata ca firmele constructoare "au rupt toate normele si au sanse maxime sa stabileasca un record national".Asociatia Pro Infrastructura a filmat din drona in urma cu cateva zile stadiul santierului amintit, in lungime de 15,7 kilometri, unde constructori sunt Strabag si Geiger. "Dupa ce in martie 2021 ministrul Catalin Drula ... citeste toata stirea