Asocierea Alstom - Arcada domina topul constructorilor de cale ferata in decembrie, cu doua tronsoane din Cluj

Asocierea Alstom - Arcada domina topul constructorilor de cale ferata in decembrie, cu progresul de pe un santier al liniei Cluj Napoca - Oradea - Frontiera cu Ungaria. Pe podium urmeaza spaniolii de la FCC, cu lucrari la lotul Lugoj - Timisoara Est.Asocierea Alstom - Arcada ocupa primul loc in topul constructorilor de cale ferata, dupa ce a raportat un progres de peste 8 puncte procentuale in doar o luna pe lotul Aghires - Poieni, in cadrul lucrarilor de electrificare si reabilitare a liniei ... citește toată știrea