Asta e prea mult si pentru Cluj! Se vinde un apartament de 52 de mp, dar in acte apare numai jumatate - FOTO

Un clujean vinde un apartament in centrul orasului, care costa o avere, dar nici macar nu il are tot in acte."Apartamentul are o suprafata totala de de 52 mp, dar in CF apar 26 mp. Apartamentul a fost modificat, a fost facuta ulterior o mansarda.Compartimentarea este decomandata si se prezinta astfel: camera, bucatarie separata, baie si mansarda open-space. Mansarda ... citește toată știrea