Atentie, emailuri false sunt trimise in numele ANAF si avertizeaza oamenii ca au datorii! Aveti grija ca adresa si notificarea par foarte reale!

Atentie la emailuri false in numele ANAF: Noua campanie de phishing in desfasurareAutoritatile avertizeaza asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Persoanele fizice primesc mesaje care contin o asa-numita "Nota informativa", prin care sunt instiintate despre o presupusa datorie si li se solicita plata urgenta pentru a evita executarea silita si valorificarea bunurilor.De aceasta data, mesajele provin de la adresa de ... citește toată știrea