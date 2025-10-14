Editeaza

Atentie! O banca dispare si toate cardurile si conturile clientilor vor fi schimbate: Ghid complet pentru tranzitie fara probleme.

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:48
First Bank dispare din Romania, iar clientii sai vor fi preluati de Intesa Sanpaolo Bank Romania pana la 31 octombrie 2025. Afla cum vor fi transferate conturile, cardurile si serviciile, ce trebuie sa faca clientii si cand vor putea folosi noile produse bancare
Dispare o banca cu zeci de mii de clienti in Romania: ce urmeaza dupa fuziuneFirst Bank se va integra in Intesa Sanpaolo Bank Romania, iar toti clientii, produsele si serviciile sale vor fi transferate catre Intesa pana la data de 31 ...citește toată știrea

