Atentie, soferi! In caz de accident, "amiabila" se va face direct pe telefon. Cum vor fi declarate tamponarile si rezolvate pagubele

Aproximativ jumatate de milion de romani ar putea scapa in fiecare an de birocratie, in cazul micilor accidente. Autoritatile promit sa lucreze la o aplicatie conceputa tocmai pentru constatarile amiabile. Platforma care exista deja in alte state ar urma sa functioneze si la noi din 15 octombrie.In majoritatea cazurilor, tamponarile sunt provocate din neatentia sau din graba soferilor la volan. Pagube mici, dar multa bataie de cap apoi cu birocratia. Autoritatile promit insa ca vom ... citeste toata stirea