Ati citit despre minusculele garsoniere de 11 metri patrati vandute la 40.000 de euro in Cluj, aflati de "apartamentul" - caci asa e trecut in anunt - de doar 15 metri patrati, la 72.000 euro.Inca o anomalie in cea mai fierbinte piata imobiliara din Romania, Cluj-Napoca, unde apartamentele sunt cele mai scumpe din tara: un apartament de 15 metri patrati - in fapt o garsoniera - se scoate la vanzre pentru 72.000 euro, adica 4.800 euro pe metrul patrat. In fapt, insa, in acesti bani primiti si ... citește toată știrea