La inceput de an numarul de tranzactii imobiliare - case, terenuri si apartamente - a scazut puternic in toata tara, aratau datele oficiale de cadastru. Dupa o luna cu tranzactii putine si preturile la apartamentele de vanzare din Cluj au suferit o corectie in luna mai, ce-i drept una modesta, de -2,97%.Pretul pe metru patrat la imobilele de vanzare, pe Cluj si vecinatati, in luna mai 2023, a inregistrat o medie de 2.126 Euro/ mp Insa, fata de luna mai a anului trecut, cand indicele Blitz era ... citeste toata stirea