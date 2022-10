Au scazut usor salariile in Cluj, dar raman, in medie, cele mai mari din tara dupa Bucuresti, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Astfel, castigul salarial mediu brut in luna august 2022, in Cluj, a fost de 7.623 lei, in scadere cu 24 lei fata luna precedenta si mai mare cu 710 lei fata de luna august a anului trecut. In ce priveste salariul medi net in luna mentionata, acesta a fost de 4.730 lei, mai mic cu 26 lei comparativ cu luna anterioara si cu 467 lei mai mare fata aceeasi ... citeste toata stirea