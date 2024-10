Auchan Romania la aniversarea de 18 ani: peste 440 de magazine, preturi mici si actiuni de anvergura pentru un comert sustenabil

La 18 ani de la deschiderea primului magazin - Auchan Titan, retailerul a dezvoltat o retea multi-format avand in prezent peste 440 de magazine la nivel national sub marcile Auchan, ATAC, MyAuchan si Simply care servesc zilnic, in medie, peste 350.000 de clienti. Primul retailer care a lansat in Romania conceptul de discount generalizat, Auchan isi mentine neclintita promisiune de a oferi romanilor preturi mici zi de zi, cu un accent puternic pe produse si producatori locali, alimentatie ... citește toată știrea