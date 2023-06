Raportul pentru pilonul II de pensii monitorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru primul trimestru din an, publicat azi, arata ca dupa Bucuresti judetul Cluj e cel mai mare contributor la fond. Luata individual, contributia unui clujean este in medie, de asemenea, cea mai ridicata din tara dupa cea inregistrata in Bucuresti.De la inceputul anului pana in luna martie 2023, au fost virate contributii brute catre fondurile de pensii administrate privat in cuantum de 3,17 miliarde ... citeste toata stirea