Autostrada Transilvania : CNAIR a lansat licitatia pentru nodul rutier de la Romanasi, descarcarea lotului UMB Zimbor-Poarta Salajului/10 luni pentru proiectarea si executia nodului ,,semitrefla"

CNAIR a lansat vineri, 12 aprilie licitatia pentru proiectarea si executia nodului rutier de la Romanasi, descarcarea din lotul UMB Zimbor-Poarta Salajului. Contractul pentru nodul rutier de la Romanasi (jud. Salaj) are o valoare cuprinsa intre 71 si 84 milioane lei, iar durata de 10 luni (3 luni proiectare si 7 luni executie), potrivit datelor pe care le-a consultat Economedia. Lotul Nadaselu-Zimbor (30 km.) desi mai avansat (72 % executie) nu poate fi deschis nici in 2025 in lipsa viaductelor ... citește toată știrea