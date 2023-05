O noua amanare pentru lotul Poarta Salajului-Zalau-Nusfalau de pe Autostrada Transivania. CNAIR a suspendat azi, in SEAP licitatia pentru lotul cu tunelul Meses, cel mai mare contract pentru un lot de autostrada de pana in prezent.Licitatia pentru lotul de 41 de kilometri si o valoare de aproximativ opt miliarde lei a fost lansata in februarie, avea termen limita pentru depunerea ofertelor 6 aprilie, amanat pentru 5 mai, iar acum intarziat dupa ce Ictas a depus contestatie asa cum Economedia ... citeste toata stirea