Autostrada Transilvania. CNAIR are termen marti, 15 octombrie, pentru desemnarea castigatorului pe "lotul Meses", cel mai scump lot de autostrada din Romania, langa Cluj

Compania de Drumuri are marti, 15 octombrie, termen pentru desemnarea castigatorului pe lotul Meses, de pe Autostrada Transilvania, cel mai scump lot de autostrada din Romania, cu o valoare de 6,8 miliarde de lei fara TVA.Evaluarea pe acest lot dureaza deja de mai bine de un an si au fost cinci amanari succesive. La termenul de maine, CNAIR ar urma sa anunte - in sfarsit - castigatorul. Insa specialistii spun ca a aparut problema finantarii, in contextul in care Programul Transport este ... citește toată știrea