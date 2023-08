Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) pregateste decizia la contestatia Strabag pentru lotul Chiribis - Biharia al Autostrazii Transilvania, lotul de 29 de kilometri fiind castigat de constructorul Precon. Miercuri, 2 august, procedura a intrat in etapa concluziilor scrise, situatie care, cel mai probabil, va permite publicarea deciziei in cel mult cateva zile. "Verdictul" CNSC este asteptat cat de curand, pentru ca Strabag a depus contestatie pe 19 iunie, deci in urma cu ... citeste toata stirea