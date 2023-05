Guvernul aproba in sedinta de azi, exproprieri suplimentare pentru descarcarea de la Marca (judetul Salaj), varianta de avarie pentru deschiderea lotului Nusfalau - Suplacu de Barcau, tronson de 14 km al Autostrazii Transilvania pe care turcii de la Nurol il termina in august-septembrie. Stadiul fizic de realizare este de aproape 80%, potrivit raportarii oficiale a CNAIR citate de economedia.ro.Lotul Nusfalau (Salaj) - Suplacu de Barcau (Bihor) nu are conexiune cu niciun alt lot al ... citeste toata stirea