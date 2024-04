Autostrada Transilvania: un tronson deschis in urma cu doua decenii, terminat doar pe jumatate, se reia - doar anul viitor

Un tronson din Autostrada Transilvania, unde lucarile au inceput inca din 2004, au fost terminate doar pe jumatate in 2013 si abandonate, ar urma sa fie reluat - doar anul viitor. E o sabotare cu buna stiinta a autostrazii unde se lucreaza deja de doua decenii, considera fostul secretar de stat in ministerul Transporturilor Horatiu Cosma."Sorin Grindeanu blocheaza cinic inca un an Autostrada Transilvania in judetul Bihor si da ordinul de incepere al proiectului abia in mai 2025", spune acesta ... citește toată știrea