Avem cele mai mari scumpiri de la inceputul anilor 2000! Carnea, ouale si laptele, la fel de scumpe ca fructele de mare

Cea mai severa seceta din ultimii 500 de ani, asa cum a catalogat-o Comisia Europeana, a distrus milioane de hectare de cereale. Efectele secetei se vor vedea, in scurt timp, la raft. Urmeaza noi scumpiri, iar carnea, ouale si laptele sunt in top.Laptele, carnea si ouale au ajuns sa fie la fel de scumpe precum fructele de mare. Avem cele mai mari scumpiri de la inceputul anilor 2000. Totodata, fermierii fac calcule si spun ca din aceasta toamna preturile se vor majora din nou. La sfarsit de an ... citeste toata stirea