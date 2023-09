ANAF ii avertizeaza pe oameni cu privire la mesaje false trimise in numele institutiei, care solicita achitarea impozitului aferent anului 2022. Acestia sfatuiesc cetatenii sa nu deschida link-uri suspecte si sa nu trimita bani.,,Va informam ca am fost instiintati de catre contribuabili ca au primit mesaje false in numele ANAF, transmise de la adresa "Serviciul fiscal: fiscal_anaf@testandlearn.ro", prin care sunt avertizati ca nu au finalizat plata impozitului pentru anul 2022 si ca "vor fi ... citeste toata stirea