Avertisment de la MAE pentru romanii care vor sa calatoreasca in Grecia: Risc ridicat de incendii forestiere

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Ministerul elen al Crizelor Climatice si al Protectiei Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 - risc foarte mare de incendiu.Conform unei informari MAE, in zilele de 7, 8 si 9 aprilie se asteapta intensificari semnificative ale vantului in diferite zone ale Republicii Elene (Egeea de Nord, Attica, de care apartine capitala Atena, Evia, Insulele ... citește toată știrea