Avertisment dur al lui Cristian Popa, BNR: Romania risca o corectie dureroasa impusa de piete. Solutia: Reducerea risipei din sectorul public!

Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si fost Director de Investitii, a tras un semnal de alarma in cadrul dezbaterii economice "Ce ii asteapta pe antreprenorii clujeni in 2025", unde a discutat despre situatia macroeconomica a Romaniei. Popa a subliniat ca "poza macroeconomica nu arata extraordinar," mentionand o serie de dezechilibre economice care risca sa afecteze stabilitatea tarii pe termen lung.El a explicat ca in prezent cererea ... citește toată știrea