Un avertisment sumbru vine de la Fondul Monetar International, care vizeaza inclusiv tara noastra. Urmeaza scumpiri in lant si concedieri in masa.Expertii spun ca majorarea salariului minim pe economie va avea un efect de bumerang. Inflatia va creste odata cu veniturile, iar presiunea va fi atat de mare pe mediul de afaceri incat ne vom confrunta cu concedieri. Mai mult de atat, in realitate, angajatii nu castiga nimic in plus. ... citeste toata stirea