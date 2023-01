Avertisment sumbru de la Fondul Monetar International (FMI): o treime din lume va intra in recesiune in 2023

O treime din lume va intra in recesiune in acest an, a avertizat seful FMI, Kristalina Georgieva.Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat ca anul 2023 va fi "mai greu" decat anul trecut, deoarece economiile din SUA, UE si China vor incetini, potrivit BBC, citat de Mediafax. De vina sunt razboiul din Ucraina, cresterea preturilor, majorarea dobanzilor si raspandirea COVID-19 in China care apasa asupra economiei mondiale. In octombrie, FMI si-a ... citeste toata stirea