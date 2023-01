Avertismentul expertilor in energie: Provocarile din 2022 s-ar putea repeta si iarna viitoare

Criza in sectorul energetic s-ar putea repeta si in iarna anului 2023! Expertii in energie se tem deja ca provocarile din 2022 s-ar putea repeta si iarna viitoare, poate la o scara chiar mai mare, arata o analiza Bloomberg.Efectele actualei crize energetice ar putea dura si mai mult. In decembrie, una dintre cele mai respectate companii de consultanta in domeniul energiei avertiza ca preturile gazelor s-ar putea mentine ridicate pana la finalul deceniului. Situatia continentului in iarna ... citeste toata stirea