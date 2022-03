Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat anul trecut Romaniei finantari de 907 milioane euro, o parte sunt pentru viitorul spital regional din Cluj

Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat anul trecut Romaniei finantari de 907 milioane euro pentru noi investitii, inclusiv doua spitale regionale, modernizarea retelei electrice si cresterea eficientei energetice.Sumele repartizate pentru sectorul de sanatate reprezinta cea mai mare finantare acordata de BEI in acest domeniu in Romania in cei 31 de ani de cand banca opereaza pe piata locala.Banca a alocat 555 milioane euro pentru doua unitati de urgenta in Cluj si Iasi, si a aprobat ... citeste toata stirea