Banca Mondiala revizuieste in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale, la 1,9%

Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate.Pentru 2023, Banca Mondiala a imbunatatit estimarea privind cresterea economiei romanesti cu 0,3 puncte procentuale, la 4,1%, in timp ce pentru 2024 este anticipat un avans al PIB de 4,3%, scrie News.ro.Institutia ... citeste toata stirea