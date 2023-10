Un raport al Bancii Mondiale pentru Romania arata ca populatia activa a tarii este in scadere, in mare parte din cauza emigratiei. Esara "imbatraneste" si sufera de pe urma unuia dintre cele mai grave exoduri de creiere din intreaga lume.Raportul Bancii Mondiale, denumit "Diagnostic Sistematic de Esara" pentru Romania, arata ca populatia activa in varsta de munca a Romaniei este in scadere, in mare parte din cauza emigratiei si a participarii scazute pe piata muncii, ceea ce reduce oferta de ... citeste toata stirea