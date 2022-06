Banca Transilvania a cumparat Esiriac Leasing de la Grupul Esiriac, prima achizitie BT a unei companii de leasing care nu face parte dintr-un grup financiar-bancar. Banca face astfel un pas strategic pentru intarirea pozitiei pe piata de leasing auto.BT si Grupul Esiriac au anuntat in ianuarie 2022 semnarea acordului de achizitionare. A urmat primirea aprobarii din partea Consiliului Concurentei, iar in aceasta etapa, odata cu inchiderea tranzactiei, BT va incepe integrarea Esiriac Leasing in ... citeste toata stirea