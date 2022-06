Banca Transilvania a numit noul CEO al Idea Bank

Gabriela Nistor, director general adjunct la Banca Transilvania, cu responsabilitati in aria de retail banking si retea, va fi noul director general al Idea::Bank.Lider cu experienta, Gabriela Nistor lucreaza pentru Banca Transilvania inca din 1995. In ultimii 17 ani a coordonat activitatea de retail, private banking si retea, iar din 2013 este director general adjunct al bancii. A reprezentat banca in mai multe consilii de administratie ale companiilor Grupului BT. Este Presedintele ... citeste toata stirea