Banca Transilvania ajunsa in topul celor mai valoroase 500 branduri bancare din lume

Banca Transilvania a ajuns in topul celor mai valoroase 500 branduri bancare din lume, conform Brand Finance Banking 500 2022.Brand Finance Banking 500 2022 a anuntat ca valoarea brandului Banca Transilvania a crescut considerabil de la 441 milioane USD, cat a fost in anul 2021, la 460 milioane USD, anul acesta.Calcularea fortei unui brand de catre cei de la Brand Finance se face printr-un index numit BSI (Brand Strenght Index), tinandu-se cont de 3 piloni: investitia in brand, performanta ... citeste toata stirea