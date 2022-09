Banca Transilvania are 50 de Agentii Dialog, unde clientii pot obtine informatii si sfaturi

Banca Transilvania are aproape 50 de sedii dedicate consultantei clientilor, aflate in 19 localitati din tara. Sedii premium, acestea ofera clientilor un nou tip de experienta, prin consultanta, educatie financiara si optiuni de self-banking."Agentiile BT Dialog sunt, in primul rand, un loc de intalnire. Acolo avem echipe pregatite sa ofere informatii si recomandari financiare cu privire la toate serviciile, produsele si solutiile de banking online pe care le avem. Astfel capitalizam unul ... citeste toata stirea