In 2023 actiunile bancii de la Cluj au urcat cu 30%. Spre comparatie, BET a crescut cu 26%.Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare institutie de credit din Romania in functie de activele gestionate, a atins un maxim istoric din punctul de vedere al capitalizarii la BVB in contextul rezultatelor financiare record pentru T3/2023 si pe fondul cresterilor bursiere de pe plan extern, arata datele agregate de Ziarul Financiar.Astfel, pe parcursul sedintei de tranzactionare din 16 ... citeste toata stirea