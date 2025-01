Banca Transilvania castiga un proces important cu ANAF pe impozite URIASE: Curtea de Apel Cluj le-a dat dreptate

Banca Transilvania castiga un proces cu ANAF pe impozitele de 420 milioane leiBanca Transilvania a obtinut o victorie importanta in fata ANAF la Curtea de Apel Cluj. Instanta a anulat un raport de inspectie fiscala care prevedea impozitarea castigului exceptional din achizitia Volksbank, o tranzactie realizata in urma cu 10 ani, ce implica o suma de peste 400 de milioane de lei. In ciuda unei serii de procese anterioare in care Fiscul a castigat definitiv, acest nou litigiu a adus o decizie ... citește toată știrea