Banca Transilvania creste dobanzile la depozite: 4% dobanda la depozitele pe 6 luni

Banca Transilvania creste dobanzile la produsele de economisire in lei pentru persoanele fizice si juridice. Cresterea, intre 1,50% si 2,75%, vine in contextul responsabilitatii bancii privind siguranta si buna remunerare a resurselor financiare ale clientilor, in aceasta perioada complexa. Depozitele care vor avea dobanda mai mare sunt cele constituite pe 1 luna, 3, 6, 12, 24 si 36 de luni. Cele clasice, pe 6 si 12 luni, au dobanda de 4%.Noile dobanzi la depozitele in lei:Pentru persoane ... citeste toata stirea