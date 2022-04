Banca Transilvania distribuie dividende consistente din profitul pe anul 2021. Banca este extrem de solida

Banca Transilvania va acorda actionarilor dividende in numerar de 800 de milioane de lei din profitul de 1,8 miliarde lei obtinut in 2021, ca urmare a deciziei Adunarii Generale a Actionarilor (AGA).Dividende in numerar pentru peste 40.000 de actionari800 de milioane de lei, reprezentand aproximativ 45% din profitul anului 2021, vor fi distribuiti ca dividend de BT. Dividendul brut/actiune este de aproximativ 0,12 lei, echivalentul unui randament de 5%. Ex-date este 3 iunie a.c., iar data ... citeste toata stirea