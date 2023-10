Platforma online Intreb BT are o functionalitate noua, AI Search, care simplifica interactiunile si creste accesibilitatea la continutul platformei, cu ajutorul tehnologiei AI.Peste 4,5 milioane de vizite au fost facute pe site-ul Intreb BT in ianuarie - septembrie a.c.Banca Transilvania, prin colaborarea cu Microsoft, integreaza inteligenta artificiala in comunicarea online, lansand pe platforma Intreb BT functionalitatea AI Search, care are la baza solutia Microsoft Azure OpenAI Service. ... citeste toata stirea