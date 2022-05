Banca Transilvania, profit de 307,5 mil. lei in T1/2022. Creditarea: plus 32%. Omer Tetik, Banca Transilvania: "Activitatea si veniturile bancii sunt peste estimari si peste buget"

Banca Transilvania, cea mai mare banca dupa active, a obtinut in primul trimestru (T1) din 2022 un profit net de 307,5 mil. lei, in scadere fata de T1/2021, iar profitul net consolidat al Grupului BT a ajuns la 400,3 mil. lei, potrivit informatiilor anuntate de banca.Soldul creditelor acordate de banca din Cluj a inregistrat in T1/2022 o crestere cu 32% fata de nivelul din T1/2021, la 54,6 mld. lei. "Romania a inceput anul plin de incertitudini si mai provocator ca oricand. Anul 2022 a venit ... citeste toata stirea