Banca Transilvania, punctaj maxim la evaluarea comunicarii cu investitorii

Banca Transilvania a obtinut rating Vektor maxim pentru comunicarea cu investitorii in urma evaluarii Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). Este al treilea an consecutiv in care BT primeste 10 puncte din 10 pentru comunicarea cu unul dintre cei mai importanti stakeholderi ai sai.Vektor este indicatorul comunicarii cu investitorii pentru companiile listate din Romania si este specificat pe pagina de companie de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ... citeste toata stirea