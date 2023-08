BT este banca oficiala UNTOLD de la inceput si asigura experienta de plata la cel mai mare festival din Romania.Banca Transilvania si UNTOLD lanseaza, in colaborare cu Visa, cardul virtual cu design animat BT Visa UNTOLD, destinat fanilor festivalului, care in acest an va avea loc in 3 - 6 august, in Cluj-Napoca. Cardul este in editie limitata, cu un design inspirat de tematica UNTOLD 2023, The Light Phoenix.Primul card virtual cu design animat din Europa a fost lansat de Banca Transilvania ... citeste toata stirea