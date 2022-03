Banca Transilvania vrea sa angajeze ucrainieni cu experienta bancara

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania dupa active si unul din cei mai mari angajatori, a initiat un proiect de a angaja refugiati ucraineni. Banca din Cluj ii tinteste pe cei care au avut o experienta bancara in Ucraina si care vorbesc limba romana sau limba engleza, afirma Nevenca Doca, director de resurse umane in cadrul BT."Nu am publicat undeva lucrul acesta, planul de a recruta ucraineni. In ultimii trei ani, am angajat in Banca Transilvania, in medie, 1.200 de oameni noi in ... citeste toata stirea