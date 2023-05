Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cel mai mare jucator din sistemul bancar, vrea sa se dezvolte doar in Romania, cu concentrare pe crestere organica, fara a lua in calcul extinderea in afara granitelor. Iar asta pentru ca, potrivit lui Omer Tetik, director general al bancii, inca mai sunt multe de facut in ceea ce priveste dezvoltarea pietei bancare si financiare de aici."Nu ne vom extinde prezenta in afara Romaniei. Credem ca in Romania mai sunt inca multe de facut in ceea ce priveste ... citeste toata stirea