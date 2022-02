Bani pentru extinderea retelei de gaze in Somesu Rece, comuna Gilau

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise, a initiat un proiect de hotarare prin care se aloca 1.000.000 de lei din fondul de rezerva pentru extinderea retelei de gaze din comuna Gilau.Aceasta finantare urmeaza a fi acordata comunei Gilau, in vederea sprijinirii proiectului care prevede infiintarea unui sistem de distributie a gazelor naturale in localitatea Somesu Rece.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj: "Conditiile de incalzire in localitatea Somesu Rece, in ... citeste toata stirea