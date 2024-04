Banii care nu vin niciodata: Cum au ajuns 2.500 de firme non-IT sa astepte cei 350 mil. euro din PNRR pentru modernizare de peste un an. "Calculatoarele pe care le-am trecut in ofertele initiale sunt deja de generatie veche"

Programul dedicat finantarii proiectelor de digitalizare pentru IMM-urile care nu sunt din domeniul IT, derulat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), este astazi blocat, iar peste 2.500 de firme care au fost admise asteapta orice semn din partea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).Cu un buget de 350 mil. euro, programul urma sa finanteze 5.000 de firme mici si mijlocii in drumul lor spre digitalizare. Inscrierile s-au finalizat in iunie 2023."Nu mai ... citește toată știrea