Barmanii nu mai POT servi clientii care au baut prea mult. Cum se stabileste cat e "MULT"

O noua lege ii obliga pe barmani sa nu mai serveasca clientii care au exagerat cu bautura. Barurile care nu aplica legea risca sa fie inchise intre 10 si 30 de zile.Sunt vizati clientii care sunt vizibil in stare de ebrietate, dar nu se spune cum se stabileste acest lucru.Patronii de localuri din Cluj au reactionat. "Noi nu facem politie si nu putem sa stabilim cand un client este foarte beat. In plus, omul sta la masa si este servit cu bautura. Pana cand nu se ridica sau pica cu capul pe ... citeste toata stirea