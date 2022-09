Benzina s-a scumpit cu 20% de la inceputul anului, iar motorina cu 37%. Care sunt preturile afisate in benzinariile din Cluj

De la inceputul anului, benzina s-a scumpit cu 20% si mototrina cu 37%. Vezi ce pret are carburantul in Cluj-Napoca in prezent.Pretul mediu al benzinei standard in Romania, conform informatiilor din Monitprul Preturilor, a fost, pe 2 septembrie, 7,39 lei/litru (cu reducere de 50 de bani aplicata), in timp ce motorina se comercializeaza, in medie, cu 8,37 lei/litru (cu reducere).De la linceputul anului, fara a lua in calcul reducerea de 50 de bani/litru, pretul benzinei a crescut cu circa 28%, ... citeste toata stirea