Benzina s-a scumpit din nou astazi. Preturile carburantilor in Cluj-Napoca

Carburantii s-au scumpit din nou astazi, de data aceasta doar benzina, dupa o scumpire in weekend si alta vinerea trecuta. Pretul motorinei pare sa stagneze. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.94 lei/l si 8.90 lei/l.Preturile practicate de statiile de carburanti din tara, astazi, 17 mai, pot fi verificate online de soferi pe Monitorul Preturilor.Preturile carburantilor in Cluj-Napoca, 17 mai 2022PETROM: benzina standard - 8.07 lei/l, benzina ... citeste toata stirea