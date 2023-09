Benzina se scumpeste usor, iar motorina standard stagneaza de aproape o saptamana. In ce priveste benzina standard, cea mai ieftina costa miercuri 7,22 lei, in crestere fata de ultima valoarea inregistrata cu aproape o saptamana in urma, pe data de 14 septembrie. Atunci un litru de benzina costa 7,20 lei.La restul statiilor, benzina standard se gaseste la preturi intre 7,23 lei si 7,44 lei. Pentru benzina premium, preturile variaza de la 7,71 lei la 8,09 lei. Cea mai ieftina motorina standard ... citeste toata stirea