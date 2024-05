Benzina si motorina s-au ieftinit! Pretul carburantilor in Romania, astazi, 16 mai 2024

Soferii romani care vor sa-si alimenteze masina cu benzina sau cu motorina trebuie sa stie ca azi, 16 mai, preturile la benzina si motorina sunt in scadere, fata de cele afisate in ziua precedenta.Un litru de benzina standard a ajuns sa coste intre 7,16 si 7,3 lei in timp ce un litru de benzina premium a ajuns sa coste intre 7,76 si 8 lei, fiind inregistrata o scadere de a pretului cu 5-8 ... citește toată știrea