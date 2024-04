Benzina si motorina s-au scumpit din nou! Pretul carburantilor in Romania, astazi, 9 aprilie 2024

Soferii romani care vor sa-si alimenteze masina cu benzina sau cu motorina trebuie sa stie ca marti, 9 aprilie 2024, preturile la benzina standard si benzina premium sunt in crestere, fata de cele afisate in ziua precedenta. De asemenea, costul motorinei standard si al celei premium a crescut si el.In cazul benzinei si motorinei standard vorbim de o crestere constanta cu 4 bani pe litru. In cazul carburantilor premium, cresterea atinge 3 bani pe litru.Pe de alta parte, pretul ... citește toată știrea